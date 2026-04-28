Andrea Pieri alla guida della Federazione Italiana Nuoto | le congratulazioni di Giani

Da corrieretoscano.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione Italiana Nuoto ha annunciato il cambio di leadership dopo la nomina di Paolo Barelli a sottosegretario ai rapporti con il Parlamento. La guida della federazione passa ora a Andrea Pieri, che prende il posto precedente. Questa decisione arriva in un momento di transizione per l'ente, che ha ufficializzato il nuovo incarico tramite comunicato ufficiale. Giani ha espresso le sue congratulazioni per questa nomina.

Novità ai vertici della Federazione Italiana Nuoto. In seguito alla nomina di Paolo Barelli a sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, la guida della Fin  passa nelle mani di Andrea Pieri. Il dirigente, che ricopriva già la carica di vice presidente vicario, ha ricevuto ufficialmente la delega per esercitare le funzioni di presidente. Grazie a questo nuovo incarico, sarà proprio Pieri a rappresentare la Federazione all’interno del Consiglio nazionale del CONI. La notizia ha trovato un’accoglienza particolarmente calorosa in Toscana, territorio in cui il neo-delegato ha costruito una solida e riconosciuta carriera dirigenziale. Pieri è...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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