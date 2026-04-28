Andrea Pieri alla guida della Federazione Italiana Nuoto | le congratulazioni di Giani

La Federazione Italiana Nuoto ha annunciato il cambio di leadership dopo la nomina di Paolo Barelli a sottosegretario ai rapporti con il Parlamento. La guida della federazione passa ora a Andrea Pieri, che prende il posto precedente. Questa decisione arriva in un momento di transizione per l'ente, che ha ufficializzato il nuovo incarico tramite comunicato ufficiale. Giani ha espresso le sue congratulazioni per questa nomina.

Novità ai vertici della Federazione Italiana Nuoto. In seguito alla nomina di Paolo Barelli a sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, la guida della Fin passa nelle mani di Andrea Pieri. Il dirigente, che ricopriva già la carica di vice presidente vicario, ha ricevuto ufficialmente la delega per esercitare le funzioni di presidente. Grazie a questo nuovo incarico, sarà proprio Pieri a rappresentare la Federazione all’interno del Consiglio nazionale del CONI. La notizia ha trovato un’accoglienza particolarmente calorosa in Toscana, territorio in cui il neo-delegato ha costruito una solida e riconosciuta carriera dirigenziale. Pieri è...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Andrea Pieri alla guida della Federazione Italiana Nuoto: le congratulazioni di Giani Notizie correlate Leggi anche: Nausicaa Orlandi confermata alla guida della Federazione Chimici e Fisici. Di Serio vicepresidente Futuro di Ancelotti alla guida del Brasile: la decisione della Federazione e gli scenari possibiliIl legame tra Ancelotti e la Federazione brasiliana emerge come una scelta strategica orientata a costruire un ciclo tecnico robusto nel lungo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Andrea Pieri guiderà la Federnuoto; NUOTO: CASINI (CR), 'CONGRATULAZIONI AD ANDREA PIERI PER LA GUIDA DELLA FEDERAZIONE'; Istituzioni: Saccardi si congratula con Pieri, guiderà la Federnuoto con competenza ed entusiasmo; Federazione Italiana Nuoto affida ad Andrea Pieri la guida operativa con Delega Presidenziale. Andrea Pieri guiderà la Federnuoto. Dopo le dimissioni di Paolo Barelli che diventa sottosegretario nel governo MeloniL'Arno dei campioni e dei dirigenti nazionali. Andrea Pieri, presidente della Rari Nantes Florentia, guiderà la Federazione italiana nuoto. Paolo Barelli, presidente Fin, è diventato sottosegretario n ... firenzepost.it Andrea Pieri al vertice del nuoto italianoAl presidente della Rari Nantes Florentia la delega dopo la nomina di Paolo Barelli a sottosegretario. Giani: farà bene ... nove.firenze.it 𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐚𝐫𝐢 𝐍𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚 Il Presidente Andrea Pieri, a nome personale e dell’intera società biancorossa, esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐨𝐧𝐢, presidente dell’ASSI Giglio R - facebook.com facebook Istituzioni: Saccardi si congratula con Pieri, guiderà la Federnuoto con competenza ed entusiasmo La presidente del Consiglio regionale sul nuovo incarico ad Andrea Pieri alla guida della FIN x.com