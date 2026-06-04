Imparare a comunicare con gli altri | la storia di Letizia

Notizia in breve

Un bambino ha iniziato a comunicare con gli altri attraverso i primi pianti e gesti, poi con le prime parole e frasi. Questa fase di sviluppo rappresenta un passo fondamentale nella crescita, solitamente avviene in modo naturale e progressivo. La capacità di esprimersi si è consolidata nel tempo, passando da segnali semplici a messaggi più complessi. Non sono stati segnalati eventi straordinari o problematiche legate a questa evoluzione.