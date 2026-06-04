Imparare a comunicare con gli altri | la storia di Letizia
Un bambino ha iniziato a comunicare con gli altri attraverso i primi pianti e gesti, poi con le prime parole e frasi. Questa fase di sviluppo rappresenta un passo fondamentale nella crescita, solitamente avviene in modo naturale e progressivo. La capacità di esprimersi si è consolidata nel tempo, passando da segnali semplici a messaggi più complessi. Non sono stati segnalati eventi straordinari o problematiche legate a questa evoluzione.
Imparare a comunicare è uno dei traguardi più importanti nella vita di un bambino. Di solito ciò avviene in modo spontaneo, quasi impercettibile: prima i pianti e i gesti, poi le prime parole, quindi le frasi. Per alcuni bambini, però, ciò non avviene in maniera così semplice: nel caso in cui si. 🔗 Leggi su Today.it
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