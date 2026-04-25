Il Milan si avvicina alla prossima finestra di mercato, con diverse voci che circolano sui possibili acquisti. In un’intervista, un esperto del settore ha commentato che, considerando l’arrivo di due attaccanti di alto livello senza un costo di acquisto, sarebbe un errore valutare altri nomi per rafforzare la squadra. La squadra è al lavoro per definire le strategie di mercato e valutare le opportunità più adatte alle proprie esigenze.

Durante la diretta di 'Sportitalia', Francesco Letizia ha fatto il punto sull'attacco del Milan. Il giornalista ha parlato anche delle possibili mosse che il club rossonero potrebbe fare in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Di seguito, le sue parole. "La statistica per cui l’ultimo attaccante del Milan a segnare almeno 15 gol in campionato rimanga ancora Carlos Bacca la dice lunghissima su quale, ormai da anni, sia il problema numero 1 delle stagioni rossonere. L’elenco di chi ha provato e non ce l’ha fatta è in alcuni casi avvilente, in altri persino sorprendente, visto che qualche grande firma è stata provata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Letizia: “Con Vlahovic e Lewandowski a zero valutare altri nomi è una follia”

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