Immissioni in ruolo 2026 | graduatorie concorso PNRR3 saranno pubblicate entro il 30 giugno per rispettare i target del PNRR?

Durante un question time trasmesso il 20 aprile 2026 su una piattaforma dedicata all’istruzione, è stato discusso il calendario delle immissioni in ruolo previste per il 2026. La discussione si è concentrata sulla pubblicazione delle graduatorie relative al concorso PNRR3, con l’obiettivo di rispettare le scadenze stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La discussione ha visto la partecipazione di esperti nel settore e di un giornalista specializzato in normativa scolastica.

Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica, si è parlato delle immissioni in ruolo, con un focus su requisiti e tempi di accesso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Concorso docenti PNRR3, conclusione prevista entro il 30 giugno. In tempo utile per completare le 70.000 assunzioni PNRRAtto di indirizzo 2026 del Ministro Valditara: un capitolo specifico è dedicato alle assunzioni del personale docente. Immissioni in ruolo: i vincitori del concorso PNRR3 hanno la certezza di essere assunti entro tre anni?Nel question time del 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normative... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali; Immissioni in ruolo 2026/27, quali novità? Quali numeri del contingente? Risponde l’esperto; Immissioni in ruolo docenti 2026/27: da quali graduatorie e quali percentuali [LO SPECIALE]; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'elenco completo anche ai fini degli elenchi regionali (AGGIORNATO AL 20 APRILE). Immissioni in ruolo docenti di sostegno da Gps I fascia, pubblicato decreto: arriva la proroga – PDFIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato ieri, 20 aprile, il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026 che disciplina una procedura straordinaria per l’assunzione a tempo indetermina ... tecnicadellascuola.it Immissioni in ruolo 2026/27, quali novità? Quali numeri del contingente? Risponde l’espertoQual è lo stato dell’arte per le future immissioni in ruolo 2026/2027? Ci sono novità sul piano dei numeri e sul prossimo contingente? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live ... tecnicadellascuola.it IMMISSIONI IN RUOLO 2026: ATTENZIONE ALLA PRIORITÀ! Origine Concorsi Scuola Dal 2026 cambia tutto nel reclutamento docenti Piattaforma Origine Concorsi Scuola Origine I nuovi elenchi regionali avranno priorità sulle GPS sostegno Le GPS - facebook.com facebook Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2026/27 concludono il piano di assunzione PNRR con il nuovo sistema di reclutamento e hanno l’ambizione di dare un segnale forte per lo svuotamento delle graduatorie, con l’utilizzo sia dei nuovi elenchi region… x.com