Domanda GPS chiusa adesso cosa succede? Verifica titoli e punteggi pubblicazione graduatorie e supplenze Il Punto di Sonia Cannas

Dopo la chiusura delle domande per l’aggiornamento delle GPS, si passa alla fase amministrativa che prevede la verifica dei titoli e dei punteggi. Seguirà la pubblicazione delle graduatorie e l’assegnazione delle supplenze. Questa fase riguarda direttamente i docenti che hanno partecipato, mentre le operazioni sono gestite dall’ufficio competente. La procedura si concluderà con le nomine per le supplenze.

Chiusa la fase di presentazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS, si apre ora la fase amministrativa che porterà alla pubblicazione delle graduatorie e alle successive nomine per le supplenze. A fare il punto è Sonia Cannas durante il question time. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati GPS 2026-2028: cosa cambia nei punteggi, nelle riserve e cosa nell’algoritmo per le supplenze. Il punto di Sonia CannasTra i primi aspetti affrontati vi sono i titoli culturali, con particolare riferimento alle certificazioni informatiche. Le riserve per i percorsi abilitanti e i titoli validi. Anticipazioni sulla tabella titoli GPS. Il punto di Sonia Cannas“Per quanto riguarda i percorsi abilitanti c’è stata finalmente la pubblicazione del decreto che attendevamo, anzi dei due decreti”, ha esordito... Tutto quello che riguarda Domanda GPS chiusa adesso cosa succede... Temi più discussi: Aggiornamento GPS 2026: come si valuta il servizio, il concorso ordinario, la laurea. RISPOSTE AI QUESITI; Aggiornamento GPS 2026, conto alla rovescia per la chiusura delle operazioni: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cannas; Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE]; Come dichiarare in GPS un servizio svolto con cattedra mista su materia e sostegno?. GPS 2026, chiuse le operazioni: adesso cosa succede? Il punto della situazione. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Martedì 17 marzo alle 16:00Si sono concluse ieri, alle 23:59, le operazioni per l'inoltro dell'istanza per le GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). Cosa succede adesso? orizzontescuola.it Abilitazioni per classi di concorso accorpate: TAB A/3 punto B.4 delle graduatorie GPS 2026. Come si compila domandaNel question time del 9 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta ... orizzontescuola.it Con Sonia e Slavcho ci vuole tanta pazienza. Stiamo cercando di far capire ai due di allontanarsi da quelle conoscenze pericolose come punto di partenza per svoltare, Sonia ha voluto mandare un videomessaggio per chiedere scusa e per ringraziarci dell'oc - facebook.com facebook