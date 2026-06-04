Immagini dal Sannio mostrano il merletto a tombolo di Isernia, un'antica arte artigianale che si sta perdendo. La tradizione, radicata nella città, sta scomparendo a causa del calo di praticanti e della poca diffusione tra le nuove generazioni. Le lavorazioni vengono ancora realizzate a mano, seguendo tecniche tramandate nel tempo. La comunità locale cerca di preservare questa forma di artigianato, ma la sua sopravvivenza è a rischio.

La città di Isernia è nota per un’antica arte creativa, che oggi, purtroppo, rischia di scomparire, ma che porta avanti la bandiera delle tradizioni culturali e artigianali molisane. Un’arte che affascina tutti gli amanti del capoluogo pentro, e non solo, tramandata da generazioni e generazioni di donne che l’hanno praticata con dignità e ne hanno fatto scuola. In città, negli eleganti vicoli isernini, nel suo cuore storico, è ancora piuttosto facile imbattersi nel ticchettio dei fuselli, accompagnato dal chiacchiericcio delle donne che sono ancora intente a esercitare questa nobile arte e che hanno costituito delle vere e proprie aziende familiari. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il celebre merletto a tombolo di Isernia

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