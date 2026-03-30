Immagini dal Sannio | processioni del Venerdì Santo a Campobasso e Isernia

Nelle città del Sannio si sono svolte le tradizionali processioni del Venerdì Santo, a Campobasso e Isernia. Le immagini mostrano i partecipanti che sfilano lungo le vie, portando simboli della passione e della croce. Le celebrazioni coinvolgono numerosi fedeli che seguono i percorsi religiosi, accompagnati da preghiere e canti. La giornata è dedicata alla riflessione sul sacrificio e sulla sofferenza, secondo la tradizione religiosa locale.

Teco vorrei o Signoreoggi portar la crocenella tua doglia atroceio ti vorrei seguir,ma sono infermo e lassodonami deh coraggioacciò nel mesto viaggionon m’abbia da smarrir. Il Venerdì Santo è per antonomasia il giorno della meditazione e del dolore. In tutta la Penisola lunghe processioni partecipano alla memoria della immane morte del Signore. Alcuni comuni si distinguono per mesti cortei di preghiera dove si respirano pentimento ed espiazione, per mezzo delle quali chiedere intercessioni a Dio ma innanzitutto per chiedere scusa di ciò che millenni fa venne fatto a Cristo sulla Croce. Il Venerdì Santo è una giornata di silenzio e profonda riflessione e i due capoluoghi di provincia molisani, Campobasso e Isernia, sono noti per i loro caratteristici riti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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