Isernia | nasce il libro che salva l’arte del merletto a tombolo

A Isernia è stato pubblicato un nuovo libro dedicato alla tecnica del merletto a tombolo, un’arte tradizionale che si tramanda da generazioni. L’opera si propone di raccontare e preservare questa forma di artigianato, evidenziando le modalità con cui può essere trasmessa alle nuove generazioni. Tra le pagine vengono citate le artigiane che ancora praticano questa lavorazione e che rischiano di perdere il contatto con il proprio patrimonio. Il volume si presenta come uno strumento per mantenere viva questa memoria.

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? Domande chiave Come può un libro trasformare un'antica tecnica in un ponte generazionale?. Chi sono le custodi silenziose che rischiano di far svanire questa memoria?. Perché la musica moderna è stata scelta per accompagnare il merletto?. Come potranno i giovani isernini accogliere l'eredità delle mani sapienti?.? In Breve Evento presso l'Auditorium 10 settembre 1943 con Giuseppe Iglieri e Antonella Gatta.. Concerto musicale di Simone Sala con Armin Siros e Vincenzo Maurogiovanni.. Collaborazione tra Rotary Club Isernia Distretto 2090, Mediolanum e istituzione Iresmo.. Obiettivo di integrare il sapere delle merlettaie nei percorsi formativi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia: nasce il libro che salva l’arte del merletto a tombolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’arte salva i giovani: nasce il murale che finanzia il socialeL’artista Uman ha dato vita al murale Metamorfosi presso la comunità Ain Karim di Roma, un’opera concepita per raccogliere risorse destinate alle... Merletti d’Autore: al Museo del Merletto di Burano un viaggio nell’arte dei NovecentoApre al Museo del Merletto di Burano la mostra “Merletti d’Autore”, un’esposizione che racconta uno dei momenti più significativi per le arti...