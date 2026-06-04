Dal 4 giugno 2026, l’operatore francese ha introdotto iliad FWA 5G, un dispositivo che consente di accedere a internet domestico tramite rete 5G, rivolto a zone non servite dalla fibra FTTH. Il servizio utilizza la tecnologia wireless fixed wireless access, offrendo connessioni a banda larga senza bisogno di cablaggi in fibra ottica. La soluzione è disponibile per clienti residenziali in aree dove la fibra ottica non è ancora presente.

Da oggi 4 giugno 2026 arriva iliad FWA 5G, il box casa dell’operatore francese per tutte le abitazioni non raggiunte dalla fibra FTTH. La copertura della rete fibra iliad è ancora molto limitata e l’operatore non riusciva a soddisfare la richiesta dei clienti non coperti dalla fibra fino in casa. Ora posso accontenare anche questi possibili clienti con la rete Fixed Wireless Access che simula la rete in fibra con il 5G. Una connessione che viaggia sulle onde radio del 5G e porta internet in casa tua senza bisogno di un singolo metro di cavo fisico. Non è una soluzione magica, ma per molti è la risposta concreta a un problema reale. In questo articolo analizziamo nel dettaglio come funziona, a chi conviene davvero, e — cosa altrettanto importante — quando invece è meglio lasciar perdere. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - iliad FWA 5G: internet casa anche per chi non è coperto da fibra FTTH

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTERNET VELOCISSIMO senza FIBRA Prova questo!

Notizie e thread social correlati

Eolo nomina Andrea Crenna Cfio per guidare gli investimenti sulla rete 5G FWAEolo ha nominato Andrea Crenna come Chief Financial & Investment Officer, con il compito di guidare gli investimenti sulla rete 5G FWA.

Iliad cresce in Italia: nuovi utenti mobile e fibra in aumentoNel 2025 Iliad si conferma come uno dei principali operatori in Italia, con oltre 13 milioni di clienti tra servizi mobili e fibra.

Temi più discussi: FWA 5G: da ripiego alla fibra ottica a opportunità concreta; Migliore copertura mobile 2025: quale operatore scegliere?; Quale operatore telefonico scegliere nel 2026?; TIM WiFi Casa FWA: cambiano sconti con TIMVISION e mobile, chiude promo attivazione gratis.

iliad 5G BOX CASA: la soluzione per chi non può avere la fibra internet veloce dove la fibra non arrivailiad 5G BOX CASA è la novità che punta dritta a chi vive in zone dove la fibra ottica resta un miraggio. Da oggi l'operatore mette sul piatto una soluzione p ... tecnoandroid.it

iliad lancia 5G BOX CASA: internet fisso senza fibra da 22,99 euro al meseIn Italia esistono ancora molte abitazioni che non sono raggiungibili dalla fibra ottica FTTH e che dipendono da connessioni lente o instabili. iliad entra in q ... tecnoandroid.it