Eolo nomina Andrea Crenna Cfio per guidare gli investimenti sulla rete 5G FWA

Notizia in breve

Eolo ha nominato Andrea Crenna come Chief Financial & Investment Officer, con il compito di guidare gli investimenti sulla rete 5G FWA. La società, specializzata in connettività tramite tecnologia Fixed Wireless Access in aree meno raggiunte dalla banda larga, ha affidato a Crenna la responsabilità strategica di sviluppo e investimento sulla rete 5G.