Eolo nomina Andrea Crenna Cfio per guidare gli investimenti sulla rete 5G FWA
Eolo ha nominato Andrea Crenna come Chief Financial & Investment Officer, con il compito di guidare gli investimenti sulla rete 5G FWA. La società, specializzata in connettività tramite tecnologia Fixed Wireless Access in aree meno raggiunte dalla banda larga, ha affidato a Crenna la responsabilità strategica di sviluppo e investimento sulla rete 5G.
Eolo, operatore specializzato nella connettività tramite tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access) nelle aree meno raggiunte dalla banda larga, ha nominato Andrea Crenna nel ruolo di Cfio, Chief Financial & Investment Officer. Si tratta di una figura nuova per l'azienda, pensata per integrare le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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