Nel 2025 Iliad si conferma come uno dei principali operatori in Italia, con oltre 13 milioni di clienti tra servizi mobili e fibra. L’azienda ha incrementato il numero di utenti sia nel settore mobile che in quello della fibra, offrendo tra i più veloci servizi Wi-Fi del Paese. Inoltre, ha triplicato il free cash flow, nonostante la presenza di una forte concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.

Nel pieno di un mercato delle telecomunicazioni sempre più competitivo, Iliad continua a correre. Il gruppo chiude il 2025 con numeri in crescita e si conferma, per l’ennesimo anno, tra gli operatori più dinamici in Italia. Il dato più evidente è quello sugli utenti: superata la soglia dei 13 milioni tra mobile e fisso, con una crescita che prosegue senza interruzioni. Nel solo segmento mobile, la compagnia arriva a circa 12,6 milioni di clienti, con un saldo positivo di 918.000 nuove attivazioni nell’arco dell’anno. Un risultato che consolida una leadership che dura da otto anni consecutivi sul fronte della crescita netta. Non si ferma nemmeno la corsa sulla fibra. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iliad cresce in Italia: nuovi utenti mobile e fibra in aumento

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