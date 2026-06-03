Durante un volo di linea verso Atene, una nota è stata trovata scritta a mano da un passeggero a un'altra persona. La lettera è stata scoperta mentre l'aereo era in volo sulla tratta operata dalla compagnia aerea italiana. La destinataria della lettera è una donna, nota per il suo ruolo pubblico, che sta trascorrendo le vacanze in Grecia. Non sono stati resi noti i dettagli del contenuto del messaggio né l'identità di chi l’ha scritto.

lary Blasi è in Grecia, dove trascorrerà l'inizio delle sue vacanze estive. Ha raggiunto Atene con un volo di linea della compagnia ITA Airways e proprio mentre si trovava in aereo ha trovato un biglietto scritto a mano appositamente per lei. Si trattava di una lettera lasciata dall'equipaggio proprio sul posto a lei assegnato. La conduttrice, ovviamente commossa, ha deciso di rendere tutto noto pubblicando uno scatto del messaggio su Instagram. "Benvenuta a bordo, Ilary. È stato un grande piacere averti a bordo e spero che tu abbia gradito questo volo per Atene senza paurette. Abbiamo studiato vari coreo e tecnicismi tra le nuvole per evitare turbolenze fastidiosette", si legge nella lettera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Ilary Blasi vola in Grecia: sull'aereo trova una lettera scritta a mano. Ecco di cosa si tratta

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