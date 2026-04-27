Ilary Blasi e Bastian Muller sono stati visti a Capri insieme alla loro figlia Isabel, trascorrendo un fine settimana. La coppia ha recentemente annunciato di voler convolare a nozze, dopo aver fatto una promessa durante il passato San Valentino. Le immagini mostrano la famiglia mentre si gode il tempo sull’isola, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o altri aspetti personali.

? Cosa sapere Ilary Blasi e Bastian Muller trascorrono un weekend a Capri con la figlia Isabel.. La coppia pianifica il matrimonio dopo la promessa avvenuta lo scorso San Valentino.. Ilary Blasi e Bastian Muller hanno trascorso un weekend di relax a Capri tra il 25 aprile e l’inizio di questa settimana, condividendo momenti di vita familiare con la piccola Isabel. La conduttrice del Grande Fratello Vip ha scelto la bellezza dei paesaggi del golfo di Napoli per ricaricare le energie in vista della conclusione del reality show, prevista per il prossimo 19 maggio. Durante la breve fuga nell’isola, la coppia è stata accompagnata dal servizio nautico di Ciro, che ha guidato il gruppo alla scoperta delle meraviglie della Grotta Azzurra attraverso diverse escursioni in barca documentate nei contenuti social della presentatrice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ilary Blasi e Bastian Muller: fuga d’amore a Capri con la piccola Isabel

Notizie correlate

Ilary Blasi e Bastian Muller, il weekend da favola a CapriUn fine settimana da sogno per Ilary Blasi e Bastian Muller: la coppia, più innamorata che mai e vicina alle nozze, ha deciso di trascorrere qualche...

Chi è Bastian Muller, compagno di Ilary Blasi: età, lavoro e la proposta che ha acceso i riflettori sul loro amoreLa relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller è diventata uno dei temi più seguiti del gossip italiano, soprattutto da quando la conduttrice ha...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ilary Blasi e Bastian Muller, il weekend da favola a Capri; Ilary Blasi e Bastian Muller, fuga primaverile a Capri tra gita in barca e cena romantica; Ilary Blasi e Bastian: giro in barca, poi la cena romantica. Dove stanno trascorrendo il weekend d'amore; Grande Fratello Vip, gaffe epocale su Ilary Blasi e Bastian Muller: È il suo personal trainer. Ma la regia 'insabbia' tutto.

Ilary Blasi e Bastian Muller, il weekend da favola a CapriUn fine settimana magico per Ilary Blasi, che ha trascorso qualche giorno insieme al compagno Bastian Muller a Capri ... dilei.it

Ilary Blasi e Bastian: giro in barca, poi la cena romantica. Dove stanno trascorrendo il weekend d'amoreSembra passata un'eternità da quando Francesco Totti e Ilary Blasi erano una coppia felice (o almeno lo sembravano). Ormai, infatti, i due sono lontani. Anzi, lontanissimi. In attesa che vengano ... today.it

Ilary Blasi lancia una stoccata a Francesco Totti in relazione ai presunti tradimenti dei quali sarebbe stata vittima. La battutina lascia poco spazio a dubbi - facebook.com facebook

Ilary Blasi e Bastian Müller, fuga primaverile a Capri #ilaryblasi tgcom24.mediaset.it/people/ilary-b… x.com