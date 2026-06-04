Il wine painting di Miky Degni per un messaggio di pace
IL WINE PAINTING DI MIKY DEGNI DIVENTA CERTIFICATO LANCIANDO UN MESSAGGIO DI PACEil Wine Painting di Miky Degni non è solo tecnica, ma un atto di condivisione. Partecipare a un suo workshop significa trasformare un calice di vino rosso in una piccola opera d’arte per veicolare messaggi universali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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