Il wine painting di Miky Degni per un messaggio di pace

Da milanotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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IL WINE PAINTING DI MIKY DEGNI DIVENTA CERTIFICATO LANCIANDO UN MESSAGGIO DI PACEil Wine Painting di Miky Degni non è solo tecnica, ma un atto di condivisione. Partecipare a un suo workshop significa trasformare un calice di vino rosso in una piccola opera d’arte per veicolare messaggi universali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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