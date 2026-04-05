Pasqua il messaggio di Accolla | fede pace e responsabilità verso gli ultimi

Nel giorno di Pasqua, un messaggio viene condiviso da un rappresentante religioso locale, che invita a riflettere su temi di fede, pace e responsabilità nei confronti delle persone più vulnerabili. La città di Messina si trova ancora una volta a vivere questa festività tra aspetti religiosi e aspetti della vita quotidiana, con un clima di attesa e sensibilità verso le sfide sociali.

Nel giorno in cui la Pasqua torna a segnare il tempo della liturgia e della vita civile, Messina si ritrova ancora una volta dentro il suo intreccio di fede, fragilità e attese. È una Pasqua che arriva in un mondo attraversato da guerre che non smettono di moltiplicarsi, dall’Ucraina al Medio Oriente, fino ai tanti conflitti dimenticati che continuano a produrre vittime e sfollati. E arriva, a livello locale, nel pieno di una campagna elettorale che in città ha già riacceso linguaggi, promesse e contrapposizioni, spesso lontani dalla domanda di senso che attraversa la vita reale delle persone. In questo quadro si colloca il messaggio... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

"La Pasqua come rottura delle logiche di potere e invito alla rinascita interiore", il messaggio di AccollaNel tempo liturgico più significativo per la comunità cristiana, il messaggio pasquale si intreccia con le inquietudini del presente e con il bisogno...

Temi più discussi: Il messaggio di Pasqua del Presidente e del Segretario Generale; L’augurio di Pasqua della CEI: il Risorto illumina il buio delle guerre e della solitudine; CRISTO È RISORTO VERAMENTE!: IL MESSAGGIO DI PASQUA DEI VESCOVI DI SICILIA IN UN VIDEO; Messaggio di Pasqua di Mons. Angelo Spina: La pace è dono e responsabilità.

Veglia di Pasqua in duomo. Il messaggio di pace del cardinale RepoleL'omelia dell'arcivescovo sulla resurrezione di Cristo: Dio è più potente di ogni cultura di morte. Nella notte il battesimo dei catecumeni ... rainews.it

Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2026. Papa Leone: Tacciano le armi e le tutte le guerreNel messaggio Urbi et Orbi di questa Pasqua, il monito di Papa Leone è forte e concreto: Tacciano le armi e la guerra ... lalucedimaria.it

Buona Pasqua e buon pranzo - facebook.com facebook

Buona Pasqua dalla Cisl Piemonte x.com