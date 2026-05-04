All'interno del Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino è stata allestita una grande installazione fotografica sulla vetrata, visibile a tutti i viaggiatori. La composizione mira a trasmettere un messaggio di pace e di inclusione attraverso immagini che attirano l'attenzione e invitano alla riflessione. La scenografia si inserisce nel contesto di un luogo di passaggio internazionale, dove i messaggi di solidarietà assumono un ruolo particolare.

L'opera è visibile sulla grande vetrata, di oltre 100 mq, all’ingresso del Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Un'iniziativa, questa, che vuole rendere lo scalo romano uno spazio di incontro e condivisione, testimoniando l'impegno di Unhate Foundation, realtà del Terzo Settore ideata da Alessandro Benetton e supportata da Mundys, Edizione e Aeroporti di Roma, volta alla promozione di progetti e attività per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione, soprattutto tra le giovani generazioni, favorendo al tempo stesso una riflessione condivisa sul valore della pace e dell’inclusione. «La nostra missione è...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il grande messaggio di pace all'Aeroporto di Roma Fiumicino

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