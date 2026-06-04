Siamo smontando pezzo per pezzo l’enciclica di Papa Leone, una sbalorditiva collazione di prosperi e fallacie che la metà basta. Per presentarla, il Papa ha voluto accanto a sé Christopher Olah, cofondatore di Anthropic, la Big Tech che si oppone ai sistemi d’arma autonomi e alla sorveglianza di massa dei cittadini; ma che collabora col governo Usa, con l’intelligence e col Pentagono. Anthropic fa parte del complesso militare statunitense, non è la colomba della pace di Picasso. Chi meglio del papa per il whitewashing? 22) L’enciclica fa emergere l’idea che la modernità tecnica, l’individualismo e la digitalizzazione abbiano allontanato l’uomo dalla sua “autenticità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il whitewashing di Leone sull’intelligenza artificiale: le ultime fallacie dell’enciclica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’enciclica di Leone XIV sfida il dominio dell’intelligenza artificialeLunedì si è tenuta presso l’Aula del Sinodo in Vaticano la presentazione di “Magnifica humanitas”, un’enciclica firmata dal papa Leone XIV.

Leone XIV, la prima enciclica sull’intelligenza artificiale: in arrivo un nuovo magistero socialeRecentemente è stata pubblicata la prima enciclica dedicata all’intelligenza artificiale, segnando un passo importante nel magistero sociale.