L’enciclica di Leone XIV sfida il dominio dell’intelligenza artificiale
Lunedì si è tenuta presso l’Aula del Sinodo in Vaticano la presentazione di “Magnifica humanitas”, un’enciclica firmata dal papa Leone XIV. La cerimonia si è svolta in modo solenne e ha coinvolto il pontefice, che ha partecipato di persona. L’atto si distingue per il suo carattere formale e per la presenza del papa, offrendo un momento di attenzione pubblica su temi legati all’umanità e alla tecnologia.
Particolarmente solenne e per certi aspetti inusuale. Può essere definita così la presentazione di Magnifica humanitas, cui ha preso parte ieri in Vaticano, presso l’Aula del Sinodo, lo stesso Leone XIV. Fatto, questo, del tutto inedito, che sottolinea il grande significato e importanza attribuiti dal pontefice alla sua prima enciclica. Ne è un’ulteriore riprova l’ampio discorso in inglese, che Papa Prevost ha pronunciato dopo gli interventi dei cardinali Pietro Parolin, Víctor Manuel Fernández, Michael Czerny, delle teologhe Anna Rowlands e Leocadie Lushombo, del cofondatore di Anthropic Christopher Olah. Frutto di un intenso lavoro, svolto... 🔗 Leggi su Linkiesta.it
POPE LEO XIV IN EQUATORIAL GUINEA TO THE AUTHORITIES, CIVIL SOCIETY AND DIPLOMATIC CORPS MALABO
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