L’enciclica di Leone XIV sfida il dominio dell’intelligenza artificiale

Notizia in breve

Lunedì si è tenuta presso l’Aula del Sinodo in Vaticano la presentazione di “Magnifica humanitas”, un’enciclica firmata dal papa Leone XIV. La cerimonia si è svolta in modo solenne e ha coinvolto il pontefice, che ha partecipato di persona. L’atto si distingue per il suo carattere formale e per la presenza del papa, offrendo un momento di attenzione pubblica su temi legati all’umanità e alla tecnologia.