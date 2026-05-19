Leone XIV la prima enciclica sull’intelligenza artificiale | in arrivo un nuovo magistero sociale

Da panorama.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è stata pubblicata la prima enciclica dedicata all’intelligenza artificiale, segnando un passo importante nel magistero sociale. Il documento affronta le implicazioni di questa tecnologia, senza entrare in analisi speculative o opinioni personali, concentrandosi sui principi e le raccomandazioni ufficiali. La pubblicazione, firmata da un’autorità ecclesiastica, si inserisce in un quadro più ampio di riflessione sulla relazione tra società e innovazione tecnologica. Il testo si rivolge a fedeli e istituzioni, offrendo linee guida per un uso responsabile dell’IA.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è qualcosa di quasi paradossale — nel senso nobile del termine, quello che Chesterton avrebbe apprezzato — nel fatto che la Chiesa cattolica, istituzione bimillenaria custode di verità rivelate e immutabili, si trovi oggi a essere tra i pochi soggetti globali capaci di porre la domanda giusta sull’intelligenza artificiale. Non “come funziona”, non “quanto rende”, ma: “a chi serve”, e “a scapito di chi”. Il 25 maggio Leone XIV pubblicherà Magnifica Humanitas, prima enciclica pontificia “sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale ” — e la scelta di firmarla il 15 maggio, nel 135° anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, è già di per sé un atto di interpretazione storica. 🔗 Leggi su Panorama.it

leone xiv la prima enciclica sull8217intelligenza artificiale in arrivo un nuovo magistero sociale
© Panorama.it - Leone XIV, la prima enciclica sull’intelligenza artificiale: in arrivo un nuovo magistero sociale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pronta la prima enciclica di Papa Leone XIV: è sull'Intelligenza artificiale

Video Pronta la prima enciclica di Papa Leone XIV: è sull'Intelligenza artificiale

Sullo stesso argomento

Papa Leone XIV promulga la sua prima enciclica: sarà dedicata all’intelligenza artificialePapa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima Lettera Enciclica, dal titolo ‘Magnifica Humanitas’, sulla custodia della persona umana nel tempo...

Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone è sull’intelligenza artificiale. Alla presentazione invitato anche il fondatore di AnthropicCome si prevedeva, la prima Enciclica di Papa Leone XIV sarò dedicata all'Intelligenza artificiale.

leone xiv la primaL’enciclica di Leone XIV sull’AI: la tecnologia serva l’uomo, non lo schiavizziEra dell’intelligenza artificiale e cura della persona umana. È questo il centro di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, che verrà ufficialmente presentata il 25 maggio, un evento c ... macitynet.it

leone xiv la primaSi intitolerà Magnifica humanitas la prima enciclica di Leone XIV. Parlerà di dignità umana e IAIl documento del Papa sarà presentato lunedì prossimo, 25 maggio, alla presenza dello stesso Pontefice. Un testo che si pone nel solco della Rerum novarum e della Dottrina sociale della Chiesa ... avvenire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web