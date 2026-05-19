Leone XIV la prima enciclica sull’intelligenza artificiale | in arrivo un nuovo magistero sociale
Recentemente è stata pubblicata la prima enciclica dedicata all’intelligenza artificiale, segnando un passo importante nel magistero sociale. Il documento affronta le implicazioni di questa tecnologia, senza entrare in analisi speculative o opinioni personali, concentrandosi sui principi e le raccomandazioni ufficiali. La pubblicazione, firmata da un’autorità ecclesiastica, si inserisce in un quadro più ampio di riflessione sulla relazione tra società e innovazione tecnologica. Il testo si rivolge a fedeli e istituzioni, offrendo linee guida per un uso responsabile dell’IA.
C’è qualcosa di quasi paradossale — nel senso nobile del termine, quello che Chesterton avrebbe apprezzato — nel fatto che la Chiesa cattolica, istituzione bimillenaria custode di verità rivelate e immutabili, si trovi oggi a essere tra i pochi soggetti globali capaci di porre la domanda giusta sull’intelligenza artificiale. Non “come funziona”, non “quanto rende”, ma: “a chi serve”, e “a scapito di chi”. Il 25 maggio Leone XIV pubblicherà Magnifica Humanitas, prima enciclica pontificia “sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale ” — e la scelta di firmarla il 15 maggio, nel 135° anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, è già di per sé un atto di interpretazione storica. 🔗 Leggi su Panorama.it
Pronta la prima enciclica di Papa Leone XIV: è sull'Intelligenza artificiale
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