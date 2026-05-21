Il week-end al cinema | da Passenger a The Mandalorian & Grogu

Questo fine settimana porta al cinema l’uscita di “The Mandalorian & Grogu”, il nuovo film legato alla saga di Star Wars. Il titolo rappresenta il primo capitolo cinematografico dedicato alla storia dei personaggi principali, dopo vari episodi distribuiti nelle piattaforme di streaming. La pellicola è stata distribuita nelle sale italiane e segna il ritorno ufficiale del franchise Guerre Stellari sul grande schermo. Accanto a questa novità, sono ancora in programmazione altri film, tra cui “Passenger”.

Arriva al cinema “The Mandalorian & Grogu”. Il film, appena approdato nelle sale, è il nuovo capitolo cinematografico della saga di Star Wars che segna il ritorno del franchise Guerre Stellari sul grande schermo. Altra novità è costituita dal documentario “Aldair – Cuore Giallorosso”, che racconta una carriera straordinaria ma soprattutto il legame profondo tra un uomo, una squadra e una città. Completano il quadro dei nuovi arrivi “Amarga Navidad” e l’horror “Passenger”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Il diavolo veste Prada 2”, “Michael”, “Mortal Kombat II”, “Obsession” e “The drama”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Passenger | Official Trailer (2026 Movie) – André Øvredal, Jacob Scipio, Lou Llobell

Sullo stesso argomento

“The Mandalorian & Grogu”, il lungometraggio scritto e diretto da Jon Favreau all’UciArezzo, 18 maggio 2026 – Star Wars torna al cinema per la prima volta dal 2019, e lo fa in grande stile.

The Mandalorian e Grogu: Il grande ritorno al cinema è una missione già fallita?Il ritorno di Star Wars sul grande schermo ha finalmente un nome e un volto (anzi, due): The Mandalorian e Grogu.

The Mandalorian and Grogu Release Weekend Film Discussion Pt 1 Wed-Thur reddit

Il week-end al cinema: da Passenger a The Mandalorian & GroguArriva al cinema The Mandalorian & Grogu. Il film, appena approdato nelle sale, è il nuovo capitolo cinematografico della saga di Star Wars che segna il ritorno del franchise Guerre Stellari sul gra ... bergamonews.it

The Mandalorian and Grogu: quanto deve incassare per rilanciare Star Wars al cinema?The Mandalorian & Grogu riporta finalmente l'universo di Star Wars sul grande schermo, ma il film con Pedro Pascal ha una grossa responsabilità e si gioca tutto al box office. Ecco quanto deve incassa ... comingsoon.it