Il video del momento in cui un drone iraniano colpisce l’aeroporto di Kuwait City | l’impatto è devastante

Notizia in breve

Un drone iraniano ha colpito il terminal 1 dell’aeroporto internazionale del Kuwait, causando danni evidenti. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’impatto, che si è verificato durante le ore diurne. Non sono stati segnalati vittime, ma i danni strutturali sono visibili. La Direzione generale dell’aviazione civile ha diffuso le immagini dell’incidente. Nessuna informazione ufficiale su eventuali responsabilità o conseguenze immediate.