Il video del momento in cui un drone iraniano colpisce l’aeroporto di Kuwait City | l’impatto è devastante
Un drone iraniano ha colpito il terminal 1 dell’aeroporto internazionale del Kuwait, causando danni evidenti. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’impatto, che si è verificato durante le ore diurne. Non sono stati segnalati vittime, ma i danni strutturali sono visibili. La Direzione generale dell’aviazione civile ha diffuso le immagini dell’incidente. Nessuna informazione ufficiale su eventuali responsabilità o conseguenze immediate.
Le immagini delle telecamere di sorveglianza, diffuse dalla Direzione generale dell’aviazione civile del Kuwait, mostrano il momento in cui un drone iraniano si abbatte sul terminal 1 dell’ aeroporto internazionale del Kuwait. Nell’attacco, avvenuto mercoledì, è morta una persona e altre sessanta sono rimaste ferite. Ingenti i danni provocati allo scalo, temporaneamente chiuso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il momento in cui un drone iraniano colpisce l'aeroporto del Kuwait il 3 giugno
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