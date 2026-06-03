I danni causati dall’attacco iraniano all’aeroporto del Kuwait

Da ilpost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attacco iraniano all’aeroporto del Kuwait ha provocato un morto e 63 feriti. L’attacco è avvenuto pochi giorni dopo la riapertura degli aeroporti, che erano stati chiusi a causa di precedenti problemi. Le autorità locali hanno confermato i danni alle strutture e l’intervento delle forze di sicurezza. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sulle eventuali responsabilità. La situazione rimane sotto controllo mentre le indagini sono in corso.

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Mercoledì ci sono stati nuovi attacchi reciproci fra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente: l’Iran ha attaccato il Bahrein e il Kuwait, due paesi del golfo Persico alleati degli Stati Uniti, in risposta a un bombardamento statunitense su una petroliera diretta verso l’isola iraniana di Kharg e contro una base militare sull’isola di Qeshm. I danni più gravi sono stati in Kuwait, dove è stato colpito il terminal 1 dell’aeroporto internazionale della capitale Kuwait City: una persona è stata uccisa e 63 ferite. Il portavoce del ministero della Difesa kuwaitiano ha detto che l’aeroporto è stato colpito da diversi droni. I video girati al suo interno mostrano ambienti pieni di fumo, macerie e fiamme, e il soffitto di vetro sfondato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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