Il Verona vince il Trofeo D’Alterio battuto in finale l’Empoli 1-0

L’Hellas Verona ha conquistato la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Under 12, battendo in finale l’Empoli con il punteggio di 1-0. La competizione si è svolta a Mugnano e ha coinvolto 26 squadre, con oltre 520 giovani calciatori e un totale di 84 partite. La manifestazione ha visto partecipare squadre provenienti da diverse aree, offrendo un’ampia vetrina alle categorie giovanili.

L’Hellas Verona vince la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Under 12. A Mugnano 26 squadre, oltre 520 giovani calciatori e 84 partite. A decidere la finale contro l’Empoli è stata una rete di Santamaria al 42', che ha consegnato ai gialloblù il successo per 1-0 al termine di una sfida equilibrata e combattuta. Un trionfo meritato per il Verona, protagonista di un percorso impeccabile sin dalla fase a gironi, chiusa al primo posto con 10 punti davanti a Lazio, Accademia Dieci e Lode, Fossano e Pisa. Di grande livello anche il cammino dell’Empoli, capace di qualificarsi alla finale dopo aver eliminato Fiorentina, Juventus e Lazio nelle sfide a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su 2anews.it

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