L’Hellas Verona ha concluso la decima edizione del Trofeo D’Alterio, torneo internazionale riservato agli under 12, disputato a Mugnano di Napoli. La manifestazione si è svolta in cinque giorni nello stadio Alberto Vallefuoco, attirando squadre nazionali e internazionali. Nel frattempo, il club ha retrocesso in serie B con la squadra adulta, mentre la formazione under 12 ha ottenuto la vittoria del trofeo.

L’Hellas Verona ha vinto la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio prestigiosa manifestazione riservata agli under 12 che per cinque giorni ha trasformato lo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano di Napoli nel punto di riferimento del calcio giovanile nazionale e internazionale. A decidere la finale contro l’Empoli è stata una rete di Santamaria al 42?, che ha consegnato ai gialloblù il successo per 1-0 al termine di una sfida equilibrata e combattuta. Un trionfo meritato per il Verona, protagonista di un percorso impeccabile sin dalla fase a gironi, chiusa al primo posto con 10 punti davanti a Lazio, Accademia Dieci e Lode, Fossano e Pisa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Verona retrocede con gli adulti ma vince con gli under 12 il Trofeo D’Alterio

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