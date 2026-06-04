Calcio | il Verona vince il Trofeo D’Alterio battuto in finale l’Empoli 1-0

L'Hellas Verona ha vinto il Trofeo D’Alterio battendo in finale l’Empoli 1-0. L’evento si è svolto a Mugnano di Napoli con 26 squadre partecipanti e 84 partite in tutto. La finale si è disputata di recente e ha visto i ragazzi in campo per under 12. La competizione ha coinvolto numerosi giovani calciatori e si è conclusa con la vittoria degli scaligeri.

A Mugnano di Napoli 26 squadre e 84 partite nel corso dell’evento per under 12. NAPOLI. È l’Hellas Verona ad aggiudicarsi la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio, prestigiosa manifestazione riservata agli under 12 che per cinque giorni ha trasformato lo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano di Napoli nel punto di riferimento del calcio giovanile nazionale e internazionale. A decidere la finale contro l’Empoli è stata una rete di Santamaria al 42?, che ha consegnato ai gialloblù il successo per 1-0 al termine di una sfida equilibrata e combattuta. Un trionfo meritato per il Verona, protagonista di un percorso impeccabile sin dalla fase a gironi, chiusa al primo posto con 10 punti davanti a Lazio, Accademia Dieci e Lode, Fossano e Pisa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Mugnano capitale del calcio giovanile con il Trofeo D’AlterioIl Trofeo D’Alterio, torneo internazionale under 12, si sta svolgendo al Vallefuoco, con 84 partite giocate in cinque giorni.

Temi più discussi: Il Verona vince il D'Alterio, successo per il torneo U12 di Mugnano; A Mugnano di Napoli, il Verona vince il Trofeo d’Alterio: battuto l’Empoli in finale 1-0; Roma - Hellas Verona: 1-0 | Serie A - Risultati; Calendario, risultati, marcatori delle partite dell'Hellas Verona della stagione 2025/2026.

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