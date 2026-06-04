Il verdetto grande cinema americano in tutto e per tutto

Da liberoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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IL  VERDETTO La7  cinema  ore   23.30 Con  Paul  Newman, James Mason  e   Charlotte Rampling.  Regia  di  Sidney Lumet. Produzione USA  1982. Durata:  2 ore e 9  minuti LA TRAMA Paul Newman  fa  l'avvocato  con  problemi  d'alccol  che   assume  la causa della famiglia di una ragazza  spedita   in   coma  per la  negligenza   dell'intervento  di  uno  staff medico. L'avvocato   deve  battersi  contro    principi del  foro  che   non  disdegnano  i    colpi bassi PERCHE'  VEDERLO Perché  è grande  cinema americano  in  tutti   i comparti. Dalla  regia  serrata  di  Lumet, alla  splendida sceneggiatura   di  David Mamet e  naturalmente  all'interpretazione (candidatura  all'Oscar  per Newman). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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