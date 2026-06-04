il verdetto grande cinema americano in tutto e per tutto

IL VERDETTO La7 cinema ore 23.30 Con Paul Newman, James Mason e Charlotte Rampling. Regia di Sidney Lumet. Produzione USA 1982. Durata: 2 ore e 9 minuti LA TRAMA Paul Newman fa l'avvocato con problemi d'alccol che assume la causa della famiglia di una ragazza spedita in coma per la negligenza dell'intervento di uno staff medico. L'avvocato deve battersi contro principi del foro che non disdegnano i colpi bassi PERCHE' VEDERLO Perché è grande cinema americano in tutti i comparti. Dalla regia serrata di Lumet, alla splendida sceneggiatura di David Mamet e naturalmente all'interpretazione (candidatura all'Oscar per Newman). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Foreign Aid Is a Boomerang: It Leaves America… Then Lands in U.S. Pockets

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