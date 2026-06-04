Un accordo storico è stato firmato per la costruzione di un tunnel attraverso lo Stretto di Bering, collegando Russia e Stati Uniti. L'iniziativa, in passato considerata irrealizzabile, prevede la realizzazione di un collegamento sotterraneo tra i due paesi. La firma segna un passo importante in un progetto che, fino a ora, era stato visto come un'ipotesi futuristica. Il progetto coinvolge vari enti e tecnici, ma non sono stati resi noti i dettagli finanziari o i tempi di realizzazione.

Per oltre un secolo è stato considerato poco più di una fantasia da ingegneri visionari. Eppure il progetto di un collegamento fisso tra Russia e Stati Uniti attraverso lo Stretto di Bering continua periodicamente a riaffacciarsi nel dibattito internazionale, alimentato dalle grandi trasformazioni geopolitiche e dalla competizione sulle rotte artiche. Oggi, mentre il disgelo progressivo dell'Artico apre nuove prospettive commerciali e strategiche, l'idea di un tunnel sottomarino tra Siberia e Alaska viene riletta non tanto come un'infrastruttura imminente, quanto come il simbolo di un possibile nuovo ordine dei trasporti globali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Il tunnel impossibile tra Russia e Stati Uniti: arriva la firma dello storico accordo sullo Stretto di Bering

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Inside the Impossible $8B Bering Strait Bridge : USA-Russia Connection is Finally Being Built!

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