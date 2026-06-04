Un negozio storico nel centro di Reggio Emilia ha trasferito la propria sede nella stessa piazza. La decisione ha portato a un cambio di vetrine e di esposizione, con altri esercizi commerciali che stanno effettuando spostamenti simili in questi giorni. La movimentazione interessa diverse attività della zona, creando un effetto di riorganizzazione nel cuore della città. Nessuna comunicazione ufficiale su motivazioni o date precise del trasferimento.

Valzer di vetrine nel centro storico di Reggio Emilia, con negozi storici che cambiano location proprio in questi giorni. Trasloco in un solo giorno per Sergio Boutique che, sabato scorso era ancora operativa nelle vetrine di piazza Prampolini e, in sole 24 ore, ha riaperto nella stessa piazza, ma in una nuova location, distante pochi metri, al civico 5a. Un vero tour de force per la famiglia Tirelli, che lunedì ha accolto le clienti nel nuovo spazio, vicino al Battistero. Oltre 120 metri quadri, ristrutturati in un solo mese di lavori h24, sotto la direzione dell’architetta reggiana Sara Gilioli. Nei locali di proprietà della curia reggiana, caratterizzati da soffitti altissimi, le protagoniste sono le sfumature neutre e l’atmosfera accogliente e ovattata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il trasloco di Sergio Boutique nella stessa piazza

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