Un presidio di remigrazione con raccolta firme si terrà in piazza della Pace. La manifestazione è organizzata dal comitato ’Remigazione e Riconquista’ e si svolgerà come previsto, nonostante le opposizioni di alcuni esponenti politici che si sono pronunciati contro il trasferimento. La presenza dei partecipanti è confermata, e l’evento si svolgerà secondo il calendario stabilito.

Alla fine, il presidio con raccolta firme del comitato ’Remigrazione e Riconquista’ si farà. Non nella centralissima piazza Galvani, come era stato annunciato dai promotori, ma in piazza della Pace, come proposto dalle autorità e poi accettato (non con gioia) dagli organizzatori, che ieri mattina, dopo l’incontro avvenuto in Questura, non hanno avuto scelta. Perché "non c’è stato nemmeno lo spiraglio di trattative – assicura il referente del comitato di estrema destra per Bologna –. Abbiamo proposto piazza Carducci", che già a ottobre aveva ospitato un altro evento di Remigrazione, senza disordini o contro-manifestazioni, "ma nemmeno questa soluzione è andata bene.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presidio di Remigrazione . Sarà in piazza della Pace. Bignami contro il ’trasloco’

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