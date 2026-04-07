Defibrillatori automatici si potenzia la rete sul territorio e aumenta la formazione dei cittadini

La provincia di Modena sta ampliando la rete di defibrillatori automatici e semiautomatici esterni (Dae) sul territorio, coinvolgendo l'Azienda Usl, la Regione Emilia-Romagna e i Comuni. Parallelamente, aumentano le iniziative di formazione rivolte ai cittadini per l’uso di questi dispositivi. Il progetto prevede una collaborazione strutturata per garantire una distribuzione più capillare e un’utenza più informata sull’utilizzo dei Dae.

Sono oltre 1550 i dispositivi attivi in provincia grazie alla sinergia tra Ausl Modena, Regione, Comuni, 118 e associazioni. In crescita anche la diffusione dell'app "Dae responder" Non solo stanno aumentando in modo esponenziale su tutta la provincia accanto a quelli già presenti – sono oltre 1550 – i DAE controllati da remoto, erogati dall’Azienda USL grazie a un finanziamento regionale per aumentare il livello di sicurezza dei cittadini modenesi. Aumentano anche le iscrizioni alla APP "Dae Responder" della Regione e aumenta il numero di eventi in cui "si mettono in moto" i cosiddetti "first responder", quei cittadini che di fronte a... 🔗 Leggi su Modenatoday.it Salute, nuovi fondi acquistare defibrillatori e formazione nelle scuole: "Potenziamo la rete salva-vite"I fondi destinati all'Azienda Ospedaliera di Perugia: "I defibrillatori sono strumenti semplici da usare ma straordinariamente efficaci: intervenire... 'Rianimiamo Bondeno', giornata formativa sull’uso dei defibrillatori disseminati sul territorioIl giorno di ‘San Valentino’ a Bondeno sarà un’occasione in più per fare battere i cuori, stavolta diffondendo un messaggio positivo anche per la... Defibrillatori automatici. Doria illustra le iniziative per potenziare il territorioL’assessore alla Sanità risponde alla proposta del gruppo PD e fa resoconto dello stato dell’arte di quanto registrato ad oggi e delle iniziative in essere. Doria: Appena un mesa fa Areus ha ... quotidianosanita.it Regione Lombardia potenzia la rete dei defibrillatoriRegione Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso, una delibera che contiene le 'Indicazioni regionali sull'utilizzo dei defibrillatori automatici/semiautomatici ... ansa.it