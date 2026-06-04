Il teatro non va in vacanza presentata l' edizione 2026 della rassegna per famiglie Teatro Ragazzi nella Molinella

È stata presentata giovedì l’edizione 2026 di Teatro Masini Estate– Teatro Ragazzi nella Molinella, con spettacoli settimanali dedicati a bambini, bambine e famiglie. La rassegna, uno degli eventi più rappresentativi dell’estate culturale faentina, si svolgerà durante tutta la stagione estiva, confermando che il teatro non va in vacanza. L’iniziativa si svolge con appuntamenti regolari, mantenendo vivo il teatro anche nei mesi più caldi.

E' stata presentata giovedì l’edizione 2026 di Teatro Masini Estate– Teatro Ragazzi nella Molinella, organizzata in appuntamenti settimanali di spettacoli per bambini, bambine e famiglie, uno dei “simboli” e dei progetti più caratterizzanti dell’estate culturale faentina. La rassegna prenderà il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Voglio far parte del teatro. reddit

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