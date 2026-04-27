Il dramma del mondo digitale a teatro | alla Casa del Teatro Ragazzi va in scena Molly

Il rapporto tra adolescenti e social media approda sul palco della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Sabato 2 maggio 2026, alle ore 20:45, la compagnia Cubo Teatro presenta "Molly", uno spettacolo inserito nella stagione "Prendersi Cura Giovani Sguardi". Scritto e diretto da Girolamo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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