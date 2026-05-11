L’incomunicabilità e la sete di bellezza | al Teatro Casa del Teatro Ragazzi e Giovani va in scena Assetati

Sabato 16 maggio 2026, alle ore 20:45, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino ospiterà lo spettacolo "Assetati", uno dei testi più intensi del drammaturgo Wajdi Mouawad. La messa in scena, prodotta dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale in collaborazione con A.M.A. Factory, vede alla.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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