Il punto ristoro nel giardino della Passerella ha riaperto dopo un periodo di chiusura, tornando a essere aperto anche all’esterno. Lo spazio all’aperto è stato riqualificato e ora ospita nuovamente attività e incontri serali. La riapertura segna la ripresa delle attività nel giardino, uno dei luoghi più frequentati durante l’estate in città. La struttura sarà di nuovo disponibile per i frequentatori e per eventi all’aperto nel centro storico.

L’estate pratese ritrova uno dei suoi spazi più suggestivi. Dopo una lunga chiusura, il punto ristoro della Passerella è pronto a riaccendere le luci e a tornare protagonista delle serate all’aperto nel cuore della città. L’appuntamento con l’inaugurazione è fissato per domenica 7 giugno alle 17. A gestire il nuovo spazio sarà Left Lab - Casa del Popolo Orsetti insieme al team di Gradisca si occuperà della gestione del bar e del catering, ci sarà poi il Capanno 17 al quale è affidata la parte musicale oltre alla Tortelleria per le serate dedicate ai famosi tortelli. L’idea è comunque quella di coinvolgere le varie realtà cittadine insieme soggetti impegnati nel settore dell’intrattenimento, che scommettono su un luogo unico, affacciato direttamente sul Bisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il team Left Lab anche all’aperto. C’è vita al giardino della Passarella

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