Domenica allo Spazio Lab si svolge un evento intitolato “Giardino in festa” che propone attività legate al benessere, tra cui massaggi relax e un’area picnic. Sono previste anche esibizioni di social dance e la partecipazione di diversi ospiti del mondo dello spettacolo. L’iniziativa si svolge nel contesto di un programma dedicato alla promozione del benessere e dell’arte.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Un evento dedicato al benessere, tra massaggi relax, area picnic, esibizioni di social dance e tanti ospiti del mondo dello spettacolo. L’iniziativa “Giardino in festa” è in programma a Palermo per domenica 29 marzo allo Spazio LAB Eventi, ex Scalea Club, in via Faraone 2. Dopo l’avvio alle 12:30 con pranzo sul prato a base di pasta al forno, panino con salsiccia, patate dello chef e dolce, spazio all’intrattenimento con varie performance di danza: valzer, country e swing. Previsti anche diversi momenti artistici e letterari: un’estemporanea di pittura con i talenti di un’associazione culturale e la presentazione di un libro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - “Giardino in festa” allo Spazio lab: domenica dedicata al benessere, all’arte e alla danza

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