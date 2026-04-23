Al Politeama risuonano le colonne sonore del cinema italiano sul palco anche Passarella con il suo bandoneón
Al Politeama si svolge un concerto dedicato alle colonne sonore del cinema italiano, con un'esibizione dal vivo che include anche il bandoneón di Passarella. L'evento conclude la stagione celebrativa del centenario dell’Associazione Siciliana Amici della Musica ed è programmato per lunedì 27 aprile alle 20. La serata vede la partecipazione di musicisti e artisti che riproporranno brani iconici del cinema nazionale.
A chiudere la Stagione del centenario dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, lunedì 27 aprile alle 20.45 al Politeama Garibaldi, sarà un appuntamento che unisce la dimensione del grande repertorio cinematografico a quella della creazione contemporanea grazie al bandoneón di Héctor Ulises.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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