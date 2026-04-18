Montecatini entra nel vivo | verdetti pesanti agli U19 tutto da rivivere su Italia Boxe TV in Live Replay su Sportface TV

A Montecatini si sono svolti gli incontri della seconda giornata delle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 MF, presso il PalaVinci. La giornata ha visto numerosi incontri, con alcuni risultati che hanno portato a decisioni importanti per il prosieguo del torneo. I match sono stati trasmessi in diretta su Italia Boxe TV e sono disponibili in replica su Sportface TV.

La seconda giornata delle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 MF ha alzato il livello al PalaVinci di Montecatini, tra sessioni dense di incontri e primi verdetti capaci di indirizzare il weekend. Il programma del 18 aprile si è sviluppato tra mattina e pomeriggio, con match distribuiti su più categorie di penso maschili e femminili. E per chi si fosse perso qualcosa, l’evento è stato proposto su Italia Boxe TV, il canale ospitato su SportFace TV, piattaforma che consente di rivedere l’evento tramite il Live Replay. Nella sessione mattutina hanno lasciato il segno soprattutto i verdetti già netti. Nei 51kg femminili Sara Poggio...🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Ginnastica, la stagione entra nel vivo: tutte le gare su Volare Tv e Sportface Italia Boxe Tv su SportFace Tv: in diretta la cerimonia per i 110 anni di FPILunedì 2 marzo 2026 a Roma l’FPI festeggia un secolo e dieci anni di storia con premi, istituzioni e il lancio della campagna #ProvaciConMe contro la...