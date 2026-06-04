L’Assemblea Generale dell’Onu ha respinto la candidatura della Germania per un seggio nel Consiglio di Sicurezza, durante la presidenza di turno di una rappresentante tedesca. La votazione si è svolta il 3 giugno 2026 e ha visto il rifiuto di 14 paesi, con 11 a favore e 3 schede bianche. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni legate al sostegno di Berlino a Israele. L’Italia ha ottenuto un risultato inferiore rispetto ad altri paesi europei.

Il 3 giugno 2026, sotto la presidenza di turno di una tedesca, Annalena Baerbock, l’Assemblea Generale dell’Onu ha negato alla Germania il seggio europeo non permanente nel Consiglio di Sicurezza. Portogallo 134 voti, Austria 131, Berlino ferma a 104. Per la prima volta nella sua storia la locomotiva d’Europa, prima economia del continente e tra i maggiori finanziatori del Palazzo di Vetro, esce sconfitta da una corsa che aveva vinto tutte le sei volte precedenti. Una figuraccia, e per giunta in casa. Il ministro degli Esteri Johann Wadephul lo ha chiamato «una vera delusione», poi ha provato a dare la colpa a Mosca, che avrebbe fatto campagna contro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Lanotiziagiornale.it - Il sostegno a Israele presenta il conto, la Germania bocciata all’Onu: il prezzo del “lavoro sporco” di Netanyahu. E l’Italia pesa ancora meno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vero Fondavio Recensione 2026: Con una valutazione di 4.7/5, dai un'occhiata prima di investire!

Notizie e thread social correlati

Trump presenta il conto a Italia e Germania. La difesa americana non è più gratisIl 4 maggio 2026, le autorità statunitensi hanno annunciato un aumento delle spese di difesa per Italia e Germania, segnalando che i costi non...

Iran, Netanyahu: "Israele non ha ancora finito il lavoro"Il primo ministro israeliano ha affermato che Israele non ha ancora concluso le azioni programmate in Iran.

Temi più discussi: Israele teme l’intesa tra Washington e Teheran; Israele: ampliati i servizi a sostegno della salute e del benessere mentale con un budget di 500 milioni di dollari; Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio; In Israele l’alternativa a Netanyahu è governare con le minoranze.

Sulla #primapagina di oggi, #2giugno 2026 , del nostro giornale che trovate insieme agli altri. #Gaza #Israele #Fitto #Trump #iran #libano #mattarella #festadellarepubblica . Qui edicola.ilmattinoquotidiano.it/mattino/newsst… x.com

Con laboratori sostenuti da NVIDIA, Mitzpe Ramon sta trasformando il Negev israeliano in un hub tecnologico per lo spazio dedicato a Marte | Il Dr. Roy Naor e i suoi partner di Creation Space vogliono trasformare Mitzpe Ramon nella città spaziale di Israele, reddit

Meloni ad Aoun, 'sostegno a colloqui con Israele e missione Unifil'A margine dei lavori del Consiglio europeo informale di Cipro, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente del Libano, Joseph Aoun. Nel corso del colloquio - riferisce ... ansa.it

Le linee rosse di Bruxelles sul sostegno a IsraeleBruxelles. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è sotto accusa nell’Unione europea e la sua colpa è di aver mostrato un sostegno incondizionato a Israele nella risposta a Hamas a ... ilfoglio.it