Il primo ministro israeliano ha affermato che Israele non ha ancora concluso le azioni programmate in Iran. La dichiarazione è stata pronunciata durante una cerimonia dedicata al Giorno dei Caduti a Gerusalemme. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle specifiche operazioni o alle tempistiche. La frase si inserisce nel contesto delle dichiarazioni ufficiali rilasciate in occasione dell’evento commemorativo.

Israele “non ha ancora finito il lavoro” in Iran. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una cerimonia per il Giorno dei Caduti a Gerusalemme. Il mondo riconosce la determinazione di Israele a difendersi e “a difendere l’umanità dal fanatismo barbarico”, ha affermato. Israele e gli Stati Uniti, ha aggiunto Netanyahu, “si stanno caricando sulle spalle l’intera civiltà occidentale”. Iran, Crosetto: "Missione senza mandato Onu? Se deliberano 42 Paesi, diritto internazionale è garantito" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "Israele non ha ancora finito il lavoro"

Trump & Netanyahu's Bridge Lies Flop; Iran Turns Israel Into A Literal S**thole

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