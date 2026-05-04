Trump presenta il conto a Italia e Germania La difesa americana non è più gratis

Il 4 maggio 2026, le autorità statunitensi hanno annunciato un aumento delle spese di difesa per Italia e Germania, segnalando che i costi non saranno più coperti dagli Stati Uniti. La notizia arriva dopo decenni in cui l’Europa ha beneficiato del supporto militare statunitense senza dover sostenere costi diretti. Nei giorni precedenti, sono state diffuse dichiarazioni ufficiali che indicano un cambio di politica riguardo alle spese militari condivise.

Washington, 4 maggio 2026 – L’Europa ha vissuto per ottant’anni sotto l’ombrello americano. Ha protestato contro Washington, l’ha criticata, l’ha spesso giudicata troppo interventista (salvo seguirla spesso e volentieri, seppur a malincuore). Ma alla fine ha continuato a contare sui suoi soldati, sulle sue basi, sui suoi satelliti, sulla sua deterrenza. Donald Trump sta facendo saltare questa abitudine. Non con una dottrina particolarmente sofisticata non tipica del personaggio, ma tramite il suo metodo abituale: mettere il prezzo sul tavolo. La Germania lo ha capito per prima. La Casa Bianca ha annunciato il ritiro di 5mila militari americani dal territorio tedesco, dopo lo scontro tra Trump e il cancelliere Friedrich Merz sulla guerra in Iran.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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