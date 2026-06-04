Il Sole ha ripreso un'intensa attività solare, con l'emissione di una forte tempesta geomagnetica prevista nelle prossime ore. Questa tempesta potrebbe influenzare satelliti e sistemi di comunicazione sulla Terra. Le agenzie spaziali monitorano attentamente l'evolversi della situazione. La tempesta deriva da un'espulsione di massa coronale che si sta dirigendo verso il nostro pianeta. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o misure di protezione.

Il Sole è entrato nuovamente in una fase di forte attività e nelle prossime ore potrebbe inviare un segnale molto concreto verso la Terra. Gli osservatori di meteorologia spaziale stanno infatti seguendo l'evoluzione di tre espulsioni di massa coronale (CME), gigantesche nubi di plasma e campi magnetici lanciate nello spazio dalla macchia solare 4455, che potrebbero investire il nostro pianeta tra il 4 e il 5 giugno. Cosa sappiamo. Le previsioni degli esperti: in arrivo una forte tempesta geomagnetica G3. Secondo le previsioni del Centro di previsione meteorologica spaziale della NOAA, l'evento potrebbe generare una tempesta geomagnetica di classe G3, considerata forte, con la possibilità di raggiungere persino il livello G4 qualora le condizioni risultassero particolarmente favorevoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Sole torna a farsi sentire: è in arrivo una forte tempesta geomagnetica. A rischio satelliti e comunicazioni

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