Una tempesta geomagnetica di livello G2, classificata come moderata, è prevista tra il 19 e il 21 marzo. Questa perturbazione potrebbe influenzare le reti elettriche e i satelliti in orbita. Le autorità hanno emesso un avviso di allerta, sottolineando il rischio di eventuali disagi causati dall’attività solare in arrivo. Nessuna misura di emergenza è stata ancora adottata, ma si monitorano attentamente gli sviluppi.

La NOAA ha emesso un’allerta per una tempesta geomagnetica di classe G2 (moderata) attesa tra il 19 e il 21 marzo. L’evento nasce dalla possibile combinazione di espulsioni di massa coronale (CME) e di un flusso di vento solare ad alta velocità proveniente da un buco coronale (CH HSS). Tra gli effetti possibili disturbi a satelliti e navigazione GPS, interferenze radio e fluttuazioni nelle reti elettriche. Le cause della tempesta geomagnetica La NOAA (Space Weather Prediction Center) ha segnalato una tempesta geomagnetica di livello G2 nel periodo compreso tra 19 e 21 marzo. L’allerta nasce dalla possibile combinazione di due elementi: il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta per la tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra, possibili disagi su reti elettriche e satelliti

Articoli correlati

Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra, cos’è ed effetti(Adnkronos) – Una tempesta geomagnetica di livello G2 (moderata) dovrebbe raggiungere la Terra tra oggi giovedì 19 marzo e sabato 21, in seguito a...

Leggi anche: Tempesta geomagnetica sulla Terra potrebbe far apparire l'aurora boreale anche dove solitamente non si vede

Contenuti e approfondimenti su Allerta per la tempesta geomagnetica in...

Temi più discussi: Tempesta geomagnetica in arrivo: allerta tra il 19 e il 21 marzo; Il maltempo non molla la Capitanata: ennesima allerta meteo per rovesci, grandine e vento - FoggiaToday; Pioggia e inondazioni: una regione dell'Île-de-France in allerta gialla per questo venerdì; Allerta meteo, vento forte. Rinviate le Fogheracce.

Allerta per la tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra, possibili disagi su reti elettriche e satellitiLa NOAA ha emesso un’allerta per una tempesta geomagnetica di classe G2 (moderata) attesa tra il 19 e il 21 marzo. L’evento nasce dalla possibile combinazione di espulsioni di massa coronale (CME) e ... virgilio.it

Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra: allerta tra oggi 19 marzo e il 21 marzoTempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra: allerta tra il 19 marzo e il 21 marzo. Lo Space Weather Prediction Center NOAA ha emesso allerta ... quotidianodiragusa.it

Allerta tempesta geomagnetica oggi 19 marzo: cos'è ed effetti sulla Terra x.com

Allerta Meteo della Protezione Civile: avviso per Maltempo, le zone a rischio Giovedì 19 Marzo - facebook.com facebook