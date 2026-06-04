Il sogno prende vita | sul palco del Teatro Don Bosco arriva Pinocchio il Musical

Notizia in breve

Sul palco del Teatro Don Bosco si terrà “Pinocchio il Musical”. Dopo mesi di prove e preparativi, la comunità di San Pietro Vernotico si appresta a vivere l’evento. La rappresentazione coinvolge numerosi attori e musicisti locali, che hanno lavorato intensamente per mettere in scena lo spettacolo. La produzione è stata annunciata ufficialmente e si svolgerà nelle prossime settimane, attirando l’attenzione degli appassionati di teatro e musical.