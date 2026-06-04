Il sogno prende vita | sul palco del Teatro Don Bosco arriva Pinocchio il Musical
Sul palco del Teatro Don Bosco si terrà “Pinocchio il Musical”. Dopo mesi di prove e preparativi, la comunità di San Pietro Vernotico si appresta a vivere l’evento. La rappresentazione coinvolge numerosi attori e musicisti locali, che hanno lavorato intensamente per mettere in scena lo spettacolo. La produzione è stata annunciata ufficialmente e si svolgerà nelle prossime settimane, attirando l’attenzione degli appassionati di teatro e musical.
SAN PIETRO VERNOTICO – Dopo mesi di intense prove, passione travolgente e un immenso lavoro di squadra, la comunità di San Pietro Vernotico si prepara a vivere un appuntamento magico. Venerdì 5 e lunedì 8 giugno, il sipario del Teatro Don Bosco si alzerà su “Pinocchio il Musical”, una delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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