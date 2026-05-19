Viterbo 40 attori sul palco | il sogno di Fellini prende vita

A Viterbo, un gruppo di quaranta attori ha preso parte a uno spettacolo ispirato a Fellini, portando sul palco il sogno del regista. La rappresentazione ha coinvolto sia studenti che docenti, unendoli in un cast comune. Le scenografie e i costumi sono stati realizzati da un team dedicato, che ha curato ogni dettaglio per ricreare l’atmosfera del cinema felliniano. La performance si è svolta in un teatro locale, attirando pubblico e appassionati.

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? Domande chiave Come hanno unito studenti e docenti in un unico cast?. Chi ha curato i costumi e le scenografie dello spettacolo?. Perché il laboratorio dell'Orioli punta a superare la didattica tradizionale?. Cosa accadrà al teatro sociale viterbese dopo questo esperimento?.? In Breve Mercoledì 20 maggio ore 21 presso il teatro San Leonardo di Viterbo.. Cast di 40 persone tra studenti, docenti, educatori e volontari.. Collaborazione tra istituto Orioli, Tetraedro Aps e la Redazione Ulixis.. Scenografie della classe 3B e costumi curati dalle studentesse dell'indirizzo Moda.. Mercoledì 20 maggio alle ore 21, il sipario del teatro San Leonardo di Viterbo si alzerà per la prima di Felliniana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, 40 attori sul palco: il sogno di Fellini prende vita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caravaggio prende vita: i quadri diventano attori al Castello Aragonese? Cosa scoprirai Come fanno gli attori a trasformarsi in dipinti di Caravaggio? Chi sono i protagonisti che danno vita alle tele iconiche? Dove si... Castronno, 22 attori sul palco: il teatro per abbattere i pregiudizi? Cosa scoprirai Come cambierà la percezione della disabilità dopo questa performance? Chi sono i ventidue attori che porteranno le loro storie sul...