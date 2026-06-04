Il sogno mondiale della Lively Dance | otto giovani talenti brindisini volano in Austria

LATIANO – L’Accademia di Danza sportiva "Lively Dance", guidata con maestria e passione dai tecnici Pietro e Rosy Ciracì, è pronta a partire alla volta di Klagenfurt, in Austria, dove il 6 e 7 giugno si disputeranno i prestigiosi Campionati del Mondo di Danza Sportiva Ido (International dance. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia da sogno: doppio oro nello slittino | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Notizie e thread social correlati

Eccellenze dello sport pugliese 2025: premiate giovani atlete dell'asd Lively danceA Bari si sono tenuti i riconoscimenti per le eccellenze dello sport pugliese 2025.

Otto talenti pistoiesi volano a Roma: trionfo alle regionaliOtto atleti provenienti da Pistoia hanno partecipato alle finali regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù a Pietrasanta, ottenendo tutti vittorie.