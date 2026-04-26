Otto talenti pistoiesi volano a Roma | trionfo alle regionali

Otto atleti provenienti da Pistoia hanno partecipato alle finali regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù a Pietrasanta, ottenendo tutti vittorie. La competizione ha visto coinvolti giovani provenienti da vari comuni della regione, con gli otto vincitori che si sono distinti nelle rispettive discipline. La loro performance ha permesso loro di qualificarsi per le fasi successive, che si svolgeranno a Roma.

? Cosa sapere Otto atleti pistoiesi vincono le regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù a Pietrasanta.. I talenti qualificati disputeranno le finali nazionali allo Stadio Olimpico di Roma dal 26 maggio.. Otto giovani atleti pistoiesi hanno conquistato il diritto di scendere sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma dopo aver dominato le sfide regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù tenutesi a Pietrasanta tra il 22 e il 23 aprile. Il campo sportivo Falcone e Borsellino, nel cuore della città lucchese, è stato il palcoscenico dove le ambizioni degli studenti delle scuole secondarie di Pistoia si sono trasformate in risultati concreti. Sotto...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Otto talenti pistoiesi volano a Roma: trionfo alle regionali Notizie correlate Talenti siciliani volano a Parma: trionfo al Cooking Quiz 2026Gli studenti degli istituti alberghieri della provincia di Palermo hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento durante la recente tappa del Cooking... Cartello dei costruttori di autocarri. Risarcimento alle aziende pistoiesiPISTOIA Una novità giudiziaria particolarmente rilevante per il mondo degli autotrasportatori che avrà ricadute anche sul nostro territorio, grazie...