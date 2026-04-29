Eccellenze dello sport pugliese 2025 | premiate giovani atlete dell' asd Lively dance

A Bari si sono tenuti i riconoscimenti per le eccellenze dello sport pugliese 2025. Per la terza volta consecutiva, le giovani atlete dell'associazione sportiva dilettantistica Lively Dance di Latiano sono state premiate per i loro risultati. L'evento ha visto la partecipazione di diverse persone legate al mondo dello sport locale, con una cerimonia dedicata ai successi delle giovani sportive della regione.

BARI - Eccellenze dello sport pugliese 2025. Anche quest’anno, per la terza edizione consecutiva, sono state premiate le atlete dell'asd Lively dance di Latiano. Si tratta di Martina Trizza, Alessia Mustich, Aurora Caliolo, Asia Magrì?, Anna Iurlaro, Valentina De Pace e Angelica Cellamare. Alla.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Unpli: premiate la ‘Festa dello Struppolo’ e ‘Borgo Vagare’ tra le eccellenze 2025Tempo di lettura: 10 minutiC’è anche Niscemi con la sua Sagra del carciofo violetto tra le realtà premiate oggi dall’Unpli. Eccellenze dello sport pugliese: premiati sei atleti tra Mesagne, Brindisi e CarovignoSi è tenuta ieri, lunedì 27 aprile 2026, presso l’Università del Salento – Centro Congressi del complesso Ecotekne, a Lecce, la cerimonia di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Eccellenze dello sport pugliese: premiati sei atleti tra Mesagne, Brindisi e Carovigno; Daniele Dabramo tra le eccellenze dello sport pugliese: premio regionale per il talento tarantino; Trani celebra le eccellenze sportive pugliesi: 75 atleti premiati nella seconda tappa del tour 2025; Eccellenze sportive pugliesi 2025, tanti i tranesi premiati. Eccellenze dello sport pugliese: premiati sei atleti tra Mesagne, Brindisi e CarovignoSi è tenuta ieri, lunedì 27 aprile 2026, presso l’Università del Salento – Centro Congressi del complesso Ecotekne, a Lecce, la cerimonia di premiazione delle Eccellenze Sportive 2025, appuntamento de ... brindisireport.it Lecce, premiata l’eccellenza dello sport pugliese: riconoscimento a Sofia Maria Lorusso del Team Prete di CarovignoTra i protagonisti della giornata, l’atleta di taekwondo Sofia Maria Lorusso, portacolori del Team Prete di Carovigno (BR), che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Eccellenza dello Sport ... giornaledipuglia.com Chiara La Porta. Chilløut · Extraordinary Moment. ECCELLENZE PRATESI Ieri presso il ristorante Myo che ci ha ospitato abbiamo raccontato il nostro territorio attraverso le mani dei nostri Cuochi, Produttori e Trasformatori. Insieme alle Associazioni di Cat - facebook.com facebook I membri del board della X Edizione del Premio Eccellenze Continuate a seguirci perchè i nomi non sono ancora finiti! #PremioEccellenze #EccellenzeIS26 @Cittadinanzatti @FNOMCeO x.com