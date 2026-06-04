Il campo don Pippo celebra i suoi cinquant’anni e l’evento sarà ricordato con una festa domenica a Rimini. La ricorrenza è stata presentata nella sala San Gaudenzo della parrocchia, alla presenza di rappresentanti del Circolo Anspi Sanges e del sindaco della città. La cerimonia ha coinvolto le autorità e i membri della comunità locale, che si sono riuniti per l’occasione.

Il campo don Pippo compie cinquant’anni e Rimini si prepara a festeggiarlo domenica. La ricorrenza è stata presentata nella sala San Gaudenzo della parrocchia, con don Aldo Amati, Agnese Urbinati ed Elio Malavolta del Circolo Anspi Sanges e il sindaco Jamil Sadegholvaad. Non una semplice festa di compleanno, ma il racconto di un’area di 19.504 metri quadrati costruita un pezzo alla volta: comprata quando era terra agricola e diventata campo sportivo, centro estivo, luogo di incontro, accoglienza. La storia parte da don Giuseppe Semprini, per tutti don Pippo. "La parrocchia era senza ambienti adeguati e senza spazi", ha ricordato don Aldo. I ragazzi giocavano dove capitava, anche al campo della Fiera, "quando era libero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sogno dei ragazzi . Pallone, amici e libertà. I cinquant’anni del campo don Pippo

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