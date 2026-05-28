Sabato al campo don Pippo di Covignano, Rimini, si svolgeranno le terze Olimpiadi Diocesane dello Sport, un evento dedicato a bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media, insieme alle loro famiglie e alle realtà locali. La giornata prevede attività di gioco, incontri e momenti di condivisione, con l’obiettivo di promuovere sport, fede e amicizia tra i partecipanti. L’evento si rivolge a tutta la comunità locale e si svolge nel pomeriggio.

Tornano le ’ Olimpiadi Diocesane dello Sport ’, giunte alla terza edizione. Sabato il Campo don Pippo di Covignano, a Rimini, ospiterà un pomeriggio di gioco, fede e amicizia rivolto a bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media, alle loro famiglie e alle realtà locali. L’evento è promosso dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con Caritas e Pastorale Carceraria. Il tema di quest’anno, ’Tu scendi in campo con me.’, guiderà una giornata ricca di discipline sportive (calcio, volley, basket, ping pong, tiro alla fune) con un focus sull’ inclusione e sul progetto Caritas per il reinserimento sociale. Il programma inizierà alle 14 con l’accoglienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pianeta giovani. Olimpiadi diocesane al campo don Pippo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il “miracolo” di Pippo, che torna in campo dopo un tuffo sugli scogli e un’operazione al cervelloUn giocatore è tornato in campo dopo aver subito un grave incidente durante una sessione di allenamento.

“Lascio Sanremo, sono stufo, largo ai giovani. E a Stefano De Martino dico…”: Pippo Balistreri, storico direttore di palco, dà l’addio al FestivalDopo 41 edizioni come direttore di palco, Pippo Balistreri annuncia il suo addio a Sanremo.