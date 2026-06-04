Il sindaco vara l' ordinanza anti alcol per il 105 Summer Festival

Notizia in breve

Il sindaco di Venezia ha firmato un’ordinanza anti alcol per il 105 Summer Festival, un evento musicale che si terrà venerdì 5 giugno nel parco di San Giuliano a Mestre. La misura mira a regolamentare il consumo di alcol durante la manifestazione, che coinvolge numerosi partecipanti. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali problemi legati all’abuso di sostanze.