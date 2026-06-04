Il sindaco vara l' ordinanza anti alcol per il 105 Summer Festival
Il sindaco di Venezia ha firmato un’ordinanza anti alcol per il 105 Summer Festival, un evento musicale che si terrà venerdì 5 giugno nel parco di San Giuliano a Mestre. La misura mira a regolamentare il consumo di alcol durante la manifestazione, che coinvolge numerosi partecipanti. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali problemi legati all’abuso di sostanze.
Il sindaco di Venezia Simone Venturini ha firmato un'ordinanza a tutela della sicurezza urbana in occasione del 105 Summer Festival, l'evento musicale in programma venerdì 5 giugno al parco di San Giuliano a Mestre.Il provvedimento è stato deciso in base alle indicazioni del comitato per l'ordine. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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